Режим самоизоляции граждан в российской столице продлевается до 31 мая. Об этом и других решениях, связанных с ограничением распространения коронавирусной инфекции и восстановлением функционирования экономики, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Накануне президент России Владимир Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений. Очевидно, что снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным, подчеркнул Собянин.

«Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни… В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова», — отмечается в сообщении.

1. Начиная с 12 мая 2020 года могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других объектов. При этом на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома. На работу не должны выходить сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ.

В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, при необходимости установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников. На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты: маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц). Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции. При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор.

Возвращение к работе начинается с промышленности и строительства, поскольку в нынешних условиях это наименее опасно, поясняет столичный мэр. Кроме того, возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру даст огромный мультипликативный эффект. По словам мэра, на работу вернутся 500 тыс. человек в Москве и сотни тысяч в других регионах России.

2. С 12 мая 2020 года на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. «Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси», — подчеркивается в релизе.

Когда вновь откроются предприятия и стройки, загруженность общественного транспорта неизбежно возрастет, соблюдать социальное дистанцирование станет сложнее, поясняется в сообщении мэра.

Там подчеркивается, что сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях Московского метрополитена.

3. Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. «Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — полагают власти Москвы.

4. Также приняты решения, касающиеся работы общеобразовательных школ.

Годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая 2020 года. С 18 до 31 мая для школьников первых — восьмых и десятых классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет.

Учащиеся девятых и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения Министерства просвещения РФ.

Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.

5. Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года. Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт.

Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно.

6. Продление срока действия и обмен неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте будет производиться после 31 мая. К обмену будут приниматься билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок.



«Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам», — подчеркнул Собянин.

