Правительство попросили изменить условия предоставления арендных каникул малому и среднему бизнесу (МСБ), пишут «Известия» . Письмо с такой просьбой направили в Кабмин председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

Ранее правительство предоставило отсрочку по договорам аренды федерального имущества на три месяца, но распоряжение формально не распространяется на недвижимость, если она находится в хозведении и в оперативном управлении. Из-за правового упущения без поддержки оказались многие организации — объекты общепита и другие компании, расположенные в вузах, не могут воспользоваться отсрочкой, так как университеты получают имущество из федеральной казны на праве оперативного управления. По словам Кутепова, предлагается конкретизировать, что предприятия, которые располагаются в имуществе, переданном в оперативное управление и хозяйственное ведение, тоже имеют право на отсрочку.

По мнению экспертов, инициатива решит проблемы части компаний, однако особое внимание следует обратить на помощь бизнесу, который арендует недвижимость в частном секторе. Предложенная инициатива призвана устранить юридический «недостаток» — аренда федеральной недвижимости, находящейся в хозведении или оперативном управлении, — частое явление. Речь идет об организациях, арендующих недвижимость у государственных унитарных предприятий, например больниц и музеев. Распространение поддержки на все компании на базе федерального имущества может помочь организациям, которые сейчас несут убытки, отметили эксперты.