Между Банком России и правительством РФ в лице Минфина заключено акционерное соглашение по акциям Сбербанка , говорится в сообщении регулятора.

«В соглашении определен закрытый перечень вопросов, по которым правительство Российской Федерации может выдавать директивы государственным служащим и профессиональным поверенным, избранным в наблюдательный совет ПАО «Сбербанк». Это вопросы об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, избрании председателя наблюдательного совета, избрании президента — председателя правления и досрочном прекращении его полномочий, рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также утверждении дивидендной политики», — отмечается в сообщении ЦБ.

Соглашением предусмотрено, что новый контролирующий акционер Сбербанка выдвигает в наблюдательный совет кредитной организации не более четырех кандидатов, включая одного служащего ЦБ. Также установлен целевой уровень дивидендных выплат — не менее 50% от распределяемой чистой прибыли группы Сбербанка в соответствии с МСФО и с учетом ограничений, установленных дивидендной политикой банка.

Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года. Последняя акция Сбербанка, принадлежавшая ЦБ, передана правительству РФ 30 апреля 2020 года.