Правительство дорабатывает меры поддержки бизнеса в связи с пандемией, пишет «Коммерсант» . Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий поддержку предпринимателей, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Новый проект предлагает поправки, в основном предусматривающие расширение уже действующих мер. Так, арендодатели теперь будут не вправе отказывать арендаторам в продлении аренды на срок до года, в случае если до пандемии последние «надлежащим образом» исполняли свои обязанности. Условия договора при этом ухудшаться не могут. Арендатор в случае снижения его дохода более чем на 50% может в одностороннем порядке отказаться от договора аренды без уплаты штрафа. Также изменяются условия договоров аренды земли, находящейся в госсобственности — возможность заключать допсоглашения будет действовать до 1 марта 2021 года.

Проектом расширяются нормы о моратории на банкротство компаний: должники смогут рассчитывать на судебную рассрочку по уплате просроченных обязательств и по включенным в реестр требованиям кредиторов. В общем случае рассрочка продлится год, в случае если выручка компании сократилась более чем на 50% — не более двух лет, а для стратегических предприятий — не более трех лет. За кредиторами закрепляется право доступа к информации об имуществе должника. Вводится запрет на санкции, при которых должник не может в течение пяти лет зарегистрировать ИП или принимать участие в управлении компанией, если более половины долга возникло во время действия моратория на банкротство.

Также поправки снимают запрет на оказание финансовой поддержки в виде субсидий, бюджетных инвестиций, госгарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, которые производят или реализуют подакцизные товары. Для малого бизнеса удлиняются сроки отсрочки (до 180 дней) по уплате административных штрафов.