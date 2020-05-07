Доля заемщиков в сегменте потребительских кредитов в возрасте до 30 лет в первой декаде апреля 2020 года выросла на 2 процентных пункта, а от 30 до 39 лет — на 4 п. п. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Доли групп граждан старше 40 лет существенно снизились: от 40 до 49 лет — на 0,6 п. п., от 50 до 59 лет — на 2 п. п., а старше 60 лет — на 3,4 п. п.

Рост доли молодых заемщиков объясняется тем, что в период самоизоляции в сегменте потребкредитов существенно выросла доля онлайн-заявок. Если в марте 2020 года их доля в общем количестве заявок на кредит составляла 30—35%, то в апреле — уже 40—50%. Так, более привычные к Интернету и режиму онлайн молодые граждане были более активными в удаленных каналах кредитования, чем заемщики старшего возраста.

Наибольшая доля в структуре заемщиков по количеству выданных потребкредитов за возрастной категорией от 30 до 39 лет — 35,2%, а наименьшая — за гражданами старше 60 лет. В начале апреля 2020 года доля самых пожилых заемщиков «упала» значительно ниже 10% — до 7%.