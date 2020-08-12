Общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос в апреле 2020 года на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 85,5 трлн рублей. Такие данные приводятся в релизе Мосбиржи.

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост в 2,3 раза), срочный рынок (рост на 64,7%) и денежный рынок (рост на 29,6%).



Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями уменьшился на 9,5%, объем торгов на валютном рынке — на 5,5%, следует из данных площадки.