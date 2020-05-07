Мосгорсуд в четверг продлил срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Срок домашнего ареста Майкла Калви по ходатайству следствия продлен до 13 августа», — сказала собеседница агентства.

Тем же постановлением суд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела — Филиппу Дельпалю, Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину, Максиму Владимирову и Алексею Кордичеву.

Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от «Восточного» в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.



Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.