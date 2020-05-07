Правительство расширило функционал сервиса с информацией о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса. Как сообщается на сайте Кабмина, теперь система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может получить, и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое отвечает за оказание поддержки.

На главной странице информационного сервиса правительства по адресу government.ru/support_measures появилась новая кнопка — «Узнайте, какие меры подходят вам». За ней открывается опросник. В зависимости от ответов пользователя система выдает тот набор мер, который предусмотрен именно для этой категории граждан или бизнеса. Как подчеркивают разработчики, вопросы несложные. Предпринимателю, например, предстоит ответить, включена ли компания в реестр МСП (проверить это можно, перейдя по размещенной рядом ссылке на реестр на сайте Федеральной налоговой службы), принадлежит ли к отрасли, признанной пострадавшей, и т. д. Что касается граждан, то потребуется указать, работает ли человек, есть ли у него дети, является ли он инвалидом.

Сервис объединяет около 80 различных мер поддержки. По каждой дается подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.

На главной странице сервиса также доступна информация о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещается постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».



Президент России Владимир Путин на совещании 6 мая подчеркнул, что необходимо структурировать и сделать максимально доступной информацию о действующих в стране мерах поддержки в условиях коронавируса. По словам главы государства, и граждане, и бизнес должны знать о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством и каким образом ими можно воспользоваться.