Правительство России на прошедшем в четверг заседании обсудило новый пакет поправок, направленных на оперативное реагирование на вызовы, связанные с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства РФ. Заседание прошло под руководством исполняющего обязанности председателя правительства — первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«На заседании правительства был представлен пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Правительство также рассмотрело вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объемов пассажирских перевозок из-за коронавируса.

Кроме того, был рассмотрен проект распоряжения о выделении Росавтодору из Резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на проектирование и ремонт дорог в Крыму.