Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Русский Стандарт» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBВ-», по рейтингу установлен «негативный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства , рейтинг банка обусловлен его приемлемыми рыночными позициями и ликвидностью, удовлетворительной позицией по капиталу, умеренно высокой рентабельностью бизнеса при консервативных оценках качества активов и корпоративного управления. В рейтинге банка учтена умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и значимыми позициями банка в социально чувствительных сегментах.

«Негативный» прогноз связан с появлением значительных рисков на фоне пандемии COVID-19, которые, по ожиданиям агентства, могут оказать отрицательное влияние на качество кредитного портфеля банка, и, как следствие, на его буфер капитала и рентабельность. Реализация «негативного» прогноза во многом будет зависеть от длительности периода низкой экономической активности.

Приемлемая оценка рыночных позиций обусловлена умеренно высокими конкурентными позициями банка в розничном кредитовании и сильными позициями на рынке эквайринга в РФ (преимущественно в сегменте HoReCa). Доля кредитных рисков, приходящихся на связанные с банком структуры, оценивается как существенная. Отмечается увеличение розничного ссудного портфеля банка примерно на 20% за прошедшие два года вследствие изменения кредитной политики после длительного периода спада кредитной активности в 2015—2017 годах. Сдерживающее влияние на оценку блока факторов оказывает негативный информационный фон, связанный с реструктуризацией двух выпусков субординированных еврооблигаций банка в 2015 году и наличием не урегулированных на текущий момент судебных исков к бизнес-структурам конечного бенефициара и членам совета директоров банка.

В течение последних 24 месяцев значение норматива достаточности капитала банка (Н1.0) находилось в диапазоне 10,5—11,8%, а на 1 апреля 2020 года составило 10,6%, что оценивается как удовлетворительный уровень с учетом высокой диверсификации кредитных рисков. Рентабельность бизнеса оценивается как умеренно высокая. Также агентством отмечаются повышенные расходы банка на создание резервов за год с 1 апреля 2019-го. Наблюдается положительная динамика показателя чистой процентной маржи за указанный годовой период, что отражает повышение эффективности активных операций банка на фоне снижения стоимости фондирования. «По нашему мнению, в среднесрочной перспективе смена фазы экономического цикла в условиях специализации банка на необеспеченном розничном кредитовании может оказать негативное влияние на рентабельность и позицию по капиталу на фоне ожидаемого роста стоимости риска», — пишут аналитики.

Качество активов банка оценивается как низкое, следует из релиза. Основу активов банка формирует кредитный портфель, преимущественно состоящий из необеспеченных потребительских ссуд, и портфель ценных бумаг. «В продуктовом разрезе розничного кредитного портфеля банка доминируют кредитные карты и кредиты наличными , дефолтность которых по когортам выдач 2017—2018 годов оценивается как приемлемая. С 2017 года банк совершенствовал службу собственного коллекшена, что отразилось на снижении объемов цессий проблемной задолженности и привело к накоплению проблемной задолженности на собственном балансе», — отмечают аналитики, указывая при этом, что просроченная задолженность покрывается резервами. Также отмечается наличие на балансе кредитов примерно на 14,6 млрд рублей, выданных связанным с банком сторонам, с умеренно низким кредитным качеством. При этом агентством позитивно оценивается тенденция к сокращению объема кредитов данного типа, наблюдавшаяся в течение 2019 года.

В числе прочего «Эксперт РА» указывает на повышение стратегических рисков бизнес-модели банка в 2020 году с учетом его специализации на необеспеченном потребительском кредитовании и с учетом того, что обновленная риск-модель банка не проходила все этапы кредитного цикла в экономике.

