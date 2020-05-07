«Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Энергомашбанка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB-» с «негативным» прогнозом, сообщает агентство.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено расторжением банком договора об осуществлении рейтинговых действий, а также отсутствием у агентства информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в релизе.

Как напоминает агентство, Энергомашбанк — небольшой по масштабам бизнеса региональный банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в Санкт-Петербурге и специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса.