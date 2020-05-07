В апреле 2020 года в службу финансового уполномоченного поступило 12 635 обращений, количество принятых решений составило 7 861. Об этом сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

«В апреле число обращений по сравнению с мартом снизилось на 27,9%, что не является чем-то экстраординарным. Снижение активности заявителей было ожидаемо и обусловлено ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции», — говорит Воронин. В то же время режим самоизоляции способствовал тому, что потребители стали более активно осваивать электронный канал подачи обращений — через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного. Так, если по итогам 2019 года доля обращений таким способом составляла 77%, в марте — 79%, то в апреле этот показатель вырос до 82%.

В распределении по тематике обращений по-прежнему лидирующую позицию занимают страховые споры (99,1%, 12 519 обращений). Больше всего обращений связано со страховым возмещением по договорам ОСАГО (85%, 10 738). На второе место по количеству обращений к финансовому уполномоченному вышли споры по договорам каско (4%, 511), которые вытеснили на третье место обращения по договорам страхования жизни (4%, 502). Потребители финансовых услуг также обращались по вопросам микрофинансирования — всего поступило 43 заявления.

В апреле 2020 года поступили обращения в отношении 88 страховых организаций и 30 микрофинансовых организаций. Средний размер требований заявителей составил 202 729 рублей. По страховым спорам средний размер требований достиг 202 965 рублей, по спорам в отношении микрофинансовых организаций — 30 436 рублей.

Воронин отметил, что в апреле стали поступать обращения от потребителей, которые связывают с коронавирусом спорную ситуацию по договорам с финансовыми организациями. В целом за апрель поступило 48 таких обращений, в том числе за период с 27 по 30 апреля — 16. В большинстве случаев они касались споров по ОСАГО: заявители преимущественно обращались с информацией о нарушении страховщиками сроков выплат в период объявленных нерабочих дней — с 30 марта по 30 апреля 2020 года. Средний размер требований по таким обращениям составил 255 321 рубль.



«В целом итоги апреля свидетельствуют, что удаленный режим работы, в котором финансовые уполномоченные и сотрудники службы работают уже второй месяц, никак не снизил эффективность досудебного урегулирования споров. Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляются в установленном законом порядке», — резюмировал Воронин.

