Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров, которые рекламируют в Интернете свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией и высокой волатильности финансовых рынков, сообщает пресс-служба регулятора.

«Нередко эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Потребители, доверившие средства подобным форекс-дилерам, практически всегда теряют деньги», — отмечает ЦБ.



Активизировались также нелегальные кредиторы. Пользуясь тем, что у многих людей снизились доходы, мошенники обзванивают потенциальных «клиентов» и предлагают им «деньги в кредит без справок и поручительств».

«Мы прогнозируем, что в дальнейшем по окончании ограничительных мер, связанных с пандемией, может быть всплеск предложений от так называемых раздолжнителей — компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами, — отметил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. — Мы призываем потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и не доверять предложениям нелегальных компаний. Обратившись к их услугам, вы можете только усугубить ситуацию, ведь мошенники пользуются агрессивными противозаконными методами взыскания и не исполняют свои обязательства. Крайне заманчивые условия (очень низкие проценты по «кредитам» и очень высокие — по «вкладам») часто являются признаками мошенничества».

Мошенники также могут обещать гражданам разного рода выплаты или компенсации, присылать им письма со ссылками на вредоносные сайты. За такими предложениями всегда следует попытка узнать у человека данные его банковской карты или вынудить гражданина самого совершить платеж (якобы налог, штраф, страховку и т. д.) в адрес некоего лица. Если незнакомые люди под каким бы то ни было предлогом пытаются выведать данные вашей банковской карты, вынуждают совершить платеж, необходимо прервать общение.

Проверить легальность компании, которая предлагает финансовые услуги, можно на сайте Банка России. При возникновении проблем с погашением кредита или займа гражданам следует обращаться к кредиторам и использовать возможности по реструктуризации, предоставленные законом.

В I квартале 2020 года Банк России выявил 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 «черных» кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера и т. д. Как и раньше, увеличилось количество сайтов и платформ, предлагающих заработок, основанный на операциях с криптовалютами и предоставлении всех видов услуг на рынке криптовалют.