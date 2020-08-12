Российские банки должны оперативно настроить свои системы, чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия, и это сделали уже более 60 кредитных организаций. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Банка России.

«По нашему мнению, банки, особенно крупные, должны понимать свою социальную ответственность перед нашими гражданами с учетом сложной ситуации с пандемией коронавируса и самоизоляцией и должны как можно быстрее доработать свои процессы и процедуры, для того чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия. Мы мониторим ситуацию», — отметили в пресс-службе ЦБ.

По мнению Банка России, техническая возможность настроить процессинг внутри банков таким образом, чтобы карты с истекшим сроком действия продолжали работать, существует. «Более 60 банков это уже сделали», — указал регулятор.

Как уточняет ТАСС, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что Сбербанк не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках. По данным собеседников издания, Сбербанк мотивировал свой отказ технологической сложностью внедрения изменений, на которые может уйти несколько месяцев.



В Центробанке ранее рекомендовали банкам обеспечить возможность использования банковских карт , срок действия которых уже закончился, до 1 июля 2020 года.

