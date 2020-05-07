Банк «Зенит» присоединился к новой государственной программе поддержки граждан и строительной отрасли. Оформить ипотечный кредит по ставке от 6,5% годовых клиенты могут до 1 ноября 2020 года. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ипотека сроком от одного года до 25 лет предоставляется на покупку квартиры комфорт-класса на первичном рынке.

Программа позволяет приобрести жилье стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также до 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры. Первоначальный взнос может быть оплачен средствами материнского капитала.

Пониженная ставка будет действовать в течение всего срока кредитования.

«Весь пакет документов на кредит и электронная закладная оформляются онлайн, клиент приходит в офис только на заключение сделки», — отметил заместитель председателя правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин.