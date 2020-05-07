Банк характеризуется умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ, указывают в АКРА.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Тинькофф Банка на уровне «A(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг рублевых облигаций подтвержден на уровне «А(RU)», субординированных еврооблигаций — на уровне «BB+(RU)», следует из релиза АКРА.
Как поясняют в агентстве, кредитный рейтинг Тинькофф Банка обусловлен его адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Банк характеризуется умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ.
«Адекватный бизнес-профиль банка отражает сильную франшизу в сфере необеспеченного потребительского кредитования в России, что подтверждается сильными позициями Тинькофф Банка на рынке кредитных карт. Кроме того, банк продолжает активно развивать трансакционный бизнес, что способствует повышению диверсификации операционного дохода. Бизнес-профиль учитывает уникальность бизнес-модели банка для российского рынка: Тинькофф Банк не имеет собственной операционной сети и осуществляет все операции на базе собственной интернет-платформы при сотрудничестве с широкой сетью российских банков-партнеров», — говорится в релизе.
Качество управления оценивается как высокое. Это обусловлено спецификой модели бизнеса банка, позволяющей «оперативно внедрять лучшие практики корпоративного управления и осуществлять эффективное руководство бизнес-процессами на всех уровнях». Вместе с тем данный субфактор ограничивается концентрацией акционерных рисков на ключевом собственнике. В феврале 2020 года Министерство юстиции США предъявило Олегу Тинькову налоговые претензии, напоминает АКРА, однако отмечает, что, несмотря на репутационные риски, связанные с этим событием, оно не оказало значительного влияния на повседневную деятельность банка. Также агентство напоминает, что Олег Тиньков перестал занимать пост председателя совета директоров банка в апреле 2020 года. «Несмотря на это, АКРА продолжит тщательно наблюдать за развитием ситуации вокруг Олега Тинькова и учитывать влияние новых событий на кредитное качество банка», — указано в сообщении.
Достаточность капитала оценивается как сильная. В июне 2019 года TCS Group провела допэмиссию капитала в целях поддержания роста портфеля и соответствия вводимым требованиям ЦБ по необеспеченному кредитованию. Достаточность капитала Тинькофф Банка традиционно поддерживается высокими показателями прибыльности: ее основой является высокая чистая процентная маржа, обусловленная высокой доходностью необеспеченного кредитования и низкой стоимостью ресурсной базы. При этом в связи с ухудшением экономических условий рейтинговое агентство прогнозирует усиление давления на прибыль ввиду ожидаемого увеличения кредитных потерь и снижения роста процентного и комиссионного доходов в 2020—2021 годах.
Удовлетворительная оценка риск-профиля опирается на адекватное качество управления рисками и удовлетворительную базовую оценку риск-профиля. По мнению АКРА, быстрый рост портфеля (средний ежегодный рост более 40% за последние три года), возможно, усилит влияние экономического спада на его качество в сравнении с другими российскими банками. Однако агентство отмечает, что весной текущего года банк начал применять более консервативный подход к выдаче кредитов. Позитивное влияние на риск-профиль банка также оказывают улучшившаяся диверсификация его бизнеса и снижение зависимости от необеспеченного кредитования.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена устойчивым профицитом позиции банка по краткосрочной ликвидности и отсутствием зависимости от регуляторного фондирования. Краткосрочная позиция Тинькофф Банка по ликвидности отражает ее профицит даже в случае стрессового оттока средств с текущих и депозитных счетов, что обеспечивается значительным необремененным портфелем высококачественных и ликвидных облигаций. АКРА отмечает гранулярность структуры фондирования банка при доле текущих счетов физических лиц в пассивах, составившей 46% на конец 2019 года. Размер большинства таких депозитов не превышает страховую сумму, гарантированную Агентством по страхованию вкладов, что обеспечивает стабильность этой ресурсной базы. На более долгосрочном горизонте дисбалансов ликвидности не отмечается.
Нет комментариев