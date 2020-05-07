АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Пойдем!» на уровне «BB+(RU)», изменив прогноз c «позитивного» на «стабильный», следует из релиза агентства.

По данным аналитиков, на долю потенциально проблемных кредитов, по оценкам АКРА, приходится 20—25% кредитного портфеля банка «Пойдем!». Базовый сценарий АКРА предполагает, что банку удастся сохранить этот показатель в указанном диапазоне, однако в рамках негативного сценария не исключена вероятность роста доли проблемной задолженности в следующие 12 месяцев (из-за реализации перечисленных выше рисков в сегменте необеспеченного кредитования).

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу АО «КБ «Пойдем!» с «позитивного» на «стабильный» обусловлено рисками роста проблемной задолженности банка в следующие 12 месяцев. По оценкам АКРА, бизнес-модель кредитной организации, предполагающая выдачу физическим лицам высокорискованных необеспеченных кредитов наличными средствами, может оказаться особенно уязвимой на фоне ухудшения операционной среды. При этом «стабильный» прогноз предполагает, что указанные выше риски несколько смягчаются благодаря высокому, хотя и волатильному, уровню рентабельности банка наряду с комфортным текущим уровнем покрытия проблемных кредитов резервами под обесценение. Оба фактора будут поддерживать способность КБ «Пойдем!» абсорбировать кредитные убытки в следующие 12 месяцев», — отмечается в сообщении.

К позитивному рейтинговому действию могут привести: стабилизация экономических рисков и значительное улучшение показателей качества активов; признаки устойчивого поддержания КУГК на уровне выше 100 б. п. и устойчивое снижение показателя CTI до уровня ниже 50%. Негативно повлиять на рейтинг банка могут признаки устойчивого роста проблемных кредитов до уровня выше 25% портфеля; значительное ослабление способности банка генерировать прибыль с рисками устойчивого снижения КУГК до уровня ниже 100 б. п. и ухудшение позиции по ликвидности и фондированию, заключили в АКРА.