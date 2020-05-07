Программу образовательных кредитов с господдержкой, которые позволяют студентам платить по ставке ниже рыночной, необходимо расширить на региональные банки. Эта мера поможет продолжить обучение тем, чьи семьи пострадали из-за пандемии, сообщил ТАСС директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), проректор РАНХиГС Иван Федотов.

В рамках проекта Минобрнауки РФ и Сбербанка студенты могут получить образовательный кредит с господдержкой, ставка по нему не превысит 9% годовых.

«Сейчас нужна любая поддержка людям, потерявшим доходы. Создание специальных образовательных кредитных продуктов в региональных банках может быть хорошим решением для семей, которые хотели бы, чтобы их дети продолжали обучение в вузах, но временно не могут его оплачивать», — сказал Федотов.

Он добавил, что сейчас кредит с господдержкой есть только у Сбербанка. По мнению главы АИРР, нужно дать такую возможность и региональным банкам, чтобы поддержать людей. «А что значит дать возможность? Нужно субсидировать ставку по ним», — пояснил Федотов.

С 1 августа 2019 года Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк запустили проект по государственной поддержке образовательного кредитования, приостановленный в январе 2017 года. Студенты, получившие такой кредит, могут не выплачивать банку основной долг и часть процентов на протяжении первого и второго года обучения. Погашать кредит в полном объеме придется только с третьего курса. Процентная ставка по такому кредиту — не более 9% годовых, остальное доплачивает государство. Кредит доступен для оформления россиянам в возрасте от 14 лет.