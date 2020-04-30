Максимальная сумма разового перевода в Системе быстрых платежей для клиентов ВТБ с 1 мая увеличена до 50 тыс. рублей за раз. Ранее лимит одной трансакции был ограничен 15 тыс., сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ежемесячный лимит сохранился на уровне 300 тыс. рублей.



В настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы на переводы в рамках Системы быстрых платежей. Бесплатное обслуживание для своих клиентов банк установил с 1 января текущего года.