Промсвязьбанк запустил бескомиссионный период на денежные переводы по номеру телефона. Клиенты банка — физические лица смогут бесплатно переводить друг другу деньги со счета дебетовой карты через Систему быстрых платежей (СБП) без ограничений по количеству и сумме переводов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Льготный период продлится два месяца — до 1 июля 2020 года.

«ПСБ стремится поддержать клиентов, которые находятся на самоизоляции и дать им возможность совершать переводы друг другу моментально и без каких-либо ограничений. Ожидаем, что эта мера будет полезна людям, которые не могут сейчас навестить родных и близких, но хотят помочь им материально», — комментирует директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.