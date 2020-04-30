Почта Банк продлевает действие рублевого промовклада «Новый сезон» со ставкой 5,1% годовых до 30 июня включительно. Теперь депозит можно открыть как онлайн, так и во всех точках обслуживания банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Вклад открывается на 181 день, сумма — от 100 тыс. рублей. Процентная ставка устанавливается на весь период размещения вклада. Проценты начисляются в конце срока размещения.

Пополнение (за исключением первых десяти дней) и снятие средств, а также пролонгация не предусмотрены. По истечении срока размещения средства со вклада перечисляются на сберегательный счет клиента.