Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) расширил условия рефинансирования ипотечных кредитов. В рамках программы «Рефинансирование ипотеки» клиенты могут рефинансировать до пяти кредитов сторонних банков при обязательном условии, что как минимум один кредит — ипотечный , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В качестве предмета залога выступает недвижимость (квартира или апартаменты), на приобретение которой первоначально был выдан заем. Оставшаяся после погашения ипотеки сумма может быть направлена на рефинансирование потребительских ссуд, автокредитов или кредитных карт, оформленных в МИнБанке или сторонних банках», — говорится в релизе.

Согласно условиям программы, минимальная ставка в таком случае будет установлена на уровне 9,25% годовых (при рефинансировании только ипотеки ставка составит 8,25%). Максимальная сумма кредита не превышает 30 млн рублей.

По желанию клиента допускается предоставление части средств в виде кредита наличными, который не должен превышать 30% от общей суммы займа.

Подавать заявку на рефинансирование ипотечного кредита в рамках новой программы можно с 1 мая 2020 года в офисах или на сайте МИнБанка, а также на сайтах-партнерах.

