Энергомашбанк до 29 мая 2020 года продлевает действие акции «Бизнес-каникулы» по начислению 4% годовых на остаток рублевого счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Акция дает возможность получать на остаток от 10 рублей на расчетном счете в рублях 4% годовых. Для участия в акции достаточно направить в банк заявление. Клиентам, уже присоединившимся к акции, начисление процентов будет продлено автоматически до 29 мая 2020 года», — говорится в релизе.

Выплата начисленных процентов будет осуществляться 29 мая, уточнили в банке.



С 29 апреля 2020 года акция «Бизнес-каникулы» распространяется не только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих счета в банке, но и на новых клиентов, обратившихся в финучреждение для открытия счета.