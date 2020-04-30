Банк «Возрождение» в качестве дополнительной меры поддержки своих клиентов запустил акцию «Двойной CashBack», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«По условиям акции «Двойной CashBack» все бонусы по картам платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных банком «Возрождение» и участвующим в программах кешбэк, автоматически удваиваются», — говорится в релизе.



Например, по флагманским продуктам банка — дебетовой карте «#Непростокарта» и кредитной карте «#Непростокарта» — изначальный кешбэк составляет до 5% и 10%. В период акции максимальный кешбэк составит 10% и 20% соответственно.

Акция действует до 31 мая 2020 года включительно.

«Условия новой акции позволяют удвоить возврат с безналичных покупок в рамках имеющихся бонусных программ, — рассказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. — Уверены, что клиенты оценят возможность вернуть до 20% с покупки особенно сейчас, в непростой период карантина и самоизоляции».

