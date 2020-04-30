Банк «Открытие» запустил сервис трансграничных переводов с карты на карту, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь клиенты «Открытия» и держатели карт других российских банков могут не выходя из дома перевести необходимую сумму своим близким в другие страны, например СНГ.



«Сервис доступен держателям карт платежных систем Visa, Masterсard и «Мир». Чтобы осуществить перевод, необходимо перейти на сайт и указать реквизиты своей карты и карты получателя. Перевод можно провести как с рабочего компьютера или ноутбука, так и с мобильного устройства (сайт сервиса адаптирован для использования на смартфонах)», — говорится в релизе.

Минимальная сумма одного перевода — 50 рублей, максимальная — 100 тыс. рублей. Комиссия составляет 1,8%, но не менее 200 рублей. При этом переводы между картами «Открытия» по-прежнему доступны без комиссии, а за переводы между картами российских банков взимается комиссия в размере 1,5%, но не менее 50 рублей.

Получить перевод можно на карты Visa, выпущенные в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Румынии, Словакии, Словении, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Чехии и Эстонии.



Также получение перевода доступно владельцам карт Masterсard в любых странах, кроме Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии.