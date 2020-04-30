Трансстройбанк ввел вклад « Стратегический» . Оформить его можно в рублях на 1 095 дней под 7% годовых.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от фактического срока нахождения средств на счете: до 270 дней — 3%, от 271 до 365 дней — 4%, от 366 до 730 дней — 5%, от 731 до 1 095 дней — 6% годовых.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.