Агентство S&P Global Ratings подтвердило краткосрочный и долгосрочный кредитные рейтинги Промсвязьбанка на уровне «BB-/B». Прогноз изменения рейтингов — «позитивный», говорится в релизе агентства.

«Подтверждение рейтингов Промсвязьбанка отражает наше мнение о том, что банк сможет поддерживать свои финансовые показатели в условиях менее благоприятной операционной среды для российского банковского сектора. Мы также ожидаем, что роль банка для правительства будет повышаться, принимая во внимание его особый статус как опорного банка для работы с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, который недавно был закреплен в рамках отдельного закона», — отмечается в сообщении.

В качестве позитивных факторов аналитики рассматривают стабильную клиентскую базу Промсвязьбанка, которая включает в том числе оборонные предприятия, а также значительную долю средств на текущих счетах в составе совокупных обязательств. Эксперты также ожидают, что банк будет поддерживать значительные запасы ликвидности: его ликвидные активы, рассчитанные в соответствии с РСБУ, составляли приблизительно 37% совокупных активов по состоянию на 1 апреля 2020 года.

«Прогноз «позитивный» отражает вероятность повышения долгосрочного кредитного рейтинга Промсвязьбанка в ближайшие 12 месяцев, если роль банка для российского правительства и, как следствие, вероятность предоставления ему экстраординарной государственной поддержки повысятся, а характеристики собственной кредитоспособности банка при этом будут оставаться высокими, несмотря на сложные экономические условия», — говорится в релизе S&P.