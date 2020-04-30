Совкомбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 общим объемом 12 млрд рублей. Об этом накануне отчитались в кредитной организации.

Книга заявок по выпуску была открыта 24 апреля этого года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 8% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 7,75%. Размещение состоялось 29 апреля.

Срок обращения облигаций выпуска составляет десять лет, срок до оферты — шесть месяцев. Бумаги имеют квартальные купоны.

В банке подчеркивают, что инвесторы проявили большой интерес к выпуску: было подано более 20 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы. «Высокий спрос позволил нам увеличить объем размещения с 10 миллиардов до 12 миллиардов рублей и установить ставку по нижней границе заявленного ориентира», — отмечает заместитель председателя правления Совкомбанка и руководитель дивизиона «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Михаил Автухов.

Размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17 июля 2017 года.



Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской биржи. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.