Совкомбанк запустил кредит на пополнение оборотных средств для субъектов МСП, говорится в релизе финучреждения.

«В рамках легкого кредита средства предоставляются в форме кредитной линии и предназначены для малого и среднего бизнеса. Для нового продукта разработана упрощенная процедура рассмотрения кредитных заявок, которая позволяет клиенту узнать предварительное решение банка в течение нескольких минут после заполнения анкеты. При этом от клиента требуется минимальный пакет документов», — отмечается в сообщении.

Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей, а срок — два года. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Средства предоставляются в течение одного рабочего дня и доступны как юрлицам, так и индивидуальным предпринимателям.

Для получения кредита клиентам необходима регистрация на цифровом сервисе банковских гарантий Fintender.ru (принадлежит Совкомбанку), а также расчетный счет в Совкомбанке. Все документы подписываются дистанционно с помощью квалифицированной электронной цифровой подписи.

