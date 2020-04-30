Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 46 млрд долларов, больше всех потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, подсчитало агентство «Прайм» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 россиянина.

Бизнесмену Сулейману Керимову единственному из попавших в рейтинг российских миллиардеров удалось с начала года увеличить свое состояние (на 691 млн долларов до 5,76 млрд долларов).

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года снизилось на 2,04 млрд долларов до 26 млрд. Таким образом, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось за январь — апрель на 3,84 млрд долларов до 17,6 млрд долларов.

На третьем месте по итогам первых четырех месяцев года находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 7,66 млрд долларов до 16,9 млрд. Четвертую строчку занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал снизился на 3,8 млрд долларов до 16,2 млрд. На пятом месте находится совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Его состояние с начала года упало на 6,56 млрд долларов до 15,7 млрд.

На шестом месте рейтинга Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), его состояние уменьшилось на 1,25 млрд долларов до 15,4 млрд. Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 14,8 млрд долларов, снизившись на 1,58 млрд. Восьмое место досталось основному владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу, его состояние сократилось на 1,36 млрд долларов до 13,5 млрд. Девятое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние сократилось на 2 млрд до 13,4 млрд долларов.

Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI российский бизнесмен, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман с состоянием в 12,2 млрд долларов, снижение показателя за январь — апрель составило 1,66 млрд долларов.