Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процесс присоединения Связь-Банка, говорится в релизе финучреждения.



«Успешно завершена начатая в прошлом году интеграция Связь-Банка на базе ПСБ. В результате присоединения активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд рублей, капитал увеличится на 22 млрд рублей. В рамках интеграции за короткий период была проведена работа по объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов и централизации IT-инфраструктуры. Теперь розничным клиентам, компаниям малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам Связь-Банка доступна широкая технологичная продуктовая линейка и все дистанционные сервисы ПСБ», — отмечается в сообщении.

ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-Банка по действующим договорам на прежних условиях.