МТС Банк предложил новые программы реструктуризации кредита в дополнение к действующим кредитным каникулам, говорится в релизе финучреждения.

Программы реструктуризации действуют для всех кредитных продуктов банка: ипотечных , потребительских, POS-кредитов, кредитных карт и рефинансирования. Заявку можно подать дистанционно.

«МТС Банк расширил действующую программу кредитных каникул. Теперь клиенты могут обратиться за кредитными каникулами на срок три или шесть месяцев, что позволит заемщикам сохранить хорошую кредитную историю. Условия программы: клиент совершает только ежемесячное погашение процентов; итоговый срок кредита пролонгируется на время отсрочки — три или шесть месяцев (в зависимости от выбранной программы, по кредитным картам срок кредита не увеличивается); расширенный список документов, которым можно подтвердить снижение дохода или потерю работы; отсутствие текущей просрочки по всем кредитам банка; нет ограничений по размерам кредитов и размерам текущей задолженности по кредитным картам», — сказано в сообщении.

Кроме того, банк предложил новую программу реструктуризации, в рамках которой клиент сможет не оплачивать ежемесячный платеж и проценты по кредиту в течение трех или шести месяцев. Среди условий программы: клиент в течение трех или шести месяцев не совершает ежемесячные платежи по кредиту; проценты начисляются и включаются в ежемесячный платеж, равный платежу по договору; оплата процентов — по окончании льготного периода; итоговый срок кредита пролонгируется на три или шесть месяцев (в зависимости от выбранной программы) плюс количество месяцев, достаточных для оплаты начисленных в льготных период процентов; есть ограничения по сумме кредитного договора.

В МТС Банке напомнили, что программы кредитных каникул предусмотрены для заемщиков, которые не могут оплачивать ежемесячные платежи по следующим причинам: уменьшение размера среднемесячного дохода заемщика более чем на 30% относительно среднемесячного дохода за 2019 год или утрата дохода, в том числе по причине потери работы после 1 марта 2020-го; а также если клиент заболел COVID-19 или находится на карантине в связи с распространением коронавируса.