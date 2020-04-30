Россияне на самоизоляции стали активнее обращаться за микрозаймами , но микрофинансовые организации (МФО) ужесточили подход к клиентам, следует из данных платежного сервиса CloudPayments. Аналитики компании изучили обороты 133 МФО, выдающих займы дистанционно. В период с 26 марта по 23 апреля средняя сумма онлайн-займов постоянно снижалась, к отчетной дате показатель сократился вдвое: с 13 тыс. до 6,5 тыс. рублей. Это свидетельствует о желании кредиторов снизить риски, говорится в поступившем в РБК исследовании CloudPayments.

Аналитики обращают внимание, что спрос на новые займы стал хуже конвертироваться в выдачи. В апреле число онлайн-заявок на ссуды выросло на четверть по сравнению с мартом. С 26 марта по 8 апреля количество выданных онлайн-займов выросло на 35%, но в следующие две недели (с 9 по 23 апреля) упало на 17%.

«В этот период МФО начали пересматривать скоринговые модели, снижая собственные риски невозврата долгов. В результате отказов в выдаче микрокредитов стало больше», — отмечают в CloudPayments. Платежный сервис входит в группу «Тинькофф» и позволяет принимать онлайн-платежи. В списке партнеров есть и микрофинансовые компании из топ-10, ежемесячный оборот в CloudPayments по ним составляет около 3 млрд рублей, сообщили в компании.

Крупные микрофинансовые компании подтвердили РБК, что из-за кризиса стали снижать размер выдаваемых ссуд. По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), в апреле средняя сумма займа снизилась до 7—8 тыс. рублей. По итогам I квартала она составляла 12,8 тыс. рублей, показатель рос в течение всего прошлого года. В статистике БКИ учитываются ссуды, выданные не только онлайн, но и в отделениях.

В МФК «Займер» средняя сумма займа в апреле упала на 15% по сравнению с мартом, сообщил гендиректор компании Роман Макаров. «Ожидая возникновения сложностей с выполнением обязательств у россиян из-за сокращения доходов, мы временно снизили для отдельных категорий заемщиков доступные к выдаче суммы», — поясняет он. Этот подход применили многие игроки, которые специализируются на займах «до зарплаты» (PDL-займы). «Существовавший ранее тренд органического роста средней суммы займа сменился трендом резкого ее уменьшения всего за несколько дней», — констатировал глава «Займера».

Средняя сумма займа для новых и для повторных клиентов снизилась на 8% примерно до 13 тыс. рублей, отмечает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко. Она связывает это не только с ужесточением кредитной политики: «Более важная причина — снижение активности у повторных клиентов (около 10%). То есть клиенты берут заем только при крайней необходимости».