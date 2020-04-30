Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что государство должно увеличить объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Он сказал изданию, что считает нужным повысить его до 6 трлн рублей, чиновники предлагали 2 трлн рублей.

Сумму госдолга стоит увеличить для того, чтобы компенсировать потери в нефтяной промышленности, увеличить бюджетные затраты на поддержание ключевых индустрий и населения, сказал Костин.

В апреле Костин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил меры по стабилизации экономики. В их числе он называл расширение внутренних заимствований Минфина. Банки могли бы купить дополнительный выпуск ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, говорил он.