Запсибкомбанк предлагает открыть вклад «Традиции побеждать» , приуроченный к 75-летию Победы.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 90 дней. Проценты начисляются по периодам: с первого по 30-й день — 5,35%, с 31-го по 90-й день — 5,2% годовых. Средняя годовая ставка за полный срок вклада составит 5,25% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.

С суммы причисленных процентов за первый месяц срока вклада банк единоразово перечисляет 75 рублей в поддержку Ветеранов Великой Отечественной войны на расчетный счет Российского благотворительного общественного фонда помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны «Виктория – 1945».