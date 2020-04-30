Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе совещания в режиме видеоконференции с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной призвал ЦБ публично разъяснить, почему прямая раздача денег в ряде стран в период пандемии не приводит к реальному улучшению положения их жителей.

«Что касается примера США, они гражданам дают то, что не может им помочь. Надо это тоже объяснять. Потому что все видят, что такие решения некоторые страны принимают, а почему они принимают, почему надо сегодня по другому пути идти, [правильно] было бы в том числе и нам объяснять, потому что такие вопросы нам граждане задают», — сказал Володин.

«Наше правительство действует адресно, и я здесь его поддерживаю. И то, о чем сказал Вячеслав Викторович, — это очень важно. Все-таки у нас деньги не безграничны, важно, чтобы они пришли к тем, кто наиболее пострадал, наиболее уязвим», — ответила Набиуллина.

Председатель Госдумы отметил, что «27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки». «А для того чтобы подключиться к ИВЛ, надо 72 тысячи долларов. А выдают им по 1 тысяче долларов. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 миллионов граждан один на один с этой проблемой», — указал спикер. «В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся», — подчеркнул он.