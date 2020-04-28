Негативные факторы, связанные с пандемией коронавируса, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности банка «Восточный» непрерывно продолжать деятельность, однако у руководства кредитной организации есть план действий для улучшения ее финансового положения и минимизации влияния COVID-19, следует из примечаний к годовой отчетности «Восточного» по МСФО .

На этот момент указали аудиторы (компания PwC) в заключении к отчету: «Мы обращаем внимание на примечание 4 к консолидированной финансовой отчетности, в котором раскрыта информация о низком уровне запаса регуляторного капитала для целей расчета нормативов достаточности капитала и не поддающиеся оценке последствия влияния пандемии COVID-19 на экономику Российской Федерации и прибыльность операций группы. Эти условия… указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать серьезные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность в обозримом будущем».

В примечании подчеркивается, что в 2019 году банк и группа соблюдали обязательные нормативы достаточности капитала, но не соблюдали надбавку поддержания достаточности капитала. В результате банк не может выплачивать дивиденды. Также банк со второй половины 2019 года платит взносы в фонд страхования вкладов по повышенной ставке, что уменьшает прибыльность операций. Она действует до 6 июня.

По данным «Восточного», в феврале ЦБ подтвердил, что банк соблюдает требования в отношении дополнительных резервов, которые ему в декабре было предписано создать по итогам проходившей в 2019 году проверки.

В банке перечислили шаги, предпринятые в 2019 году для повышения достаточности капитала:

продажа портфеля долговых ценных бумаг на 40,169 млрд рублей, что привело к уменьшению активов, взвешенных с учетом риска, для целей расчета обязательных нормативов;

отмена выплаты процентов по бессрочным субординированным облигациям в сумме 401 млн рублей;

уменьшение объема вновь выдаваемых кредитов юридическим лицам;

повышение уровня контроля за обеспечением по кредитам юрлицам и активное взыскание обеспечения.

В банке в числе прочего сообщили, что его фактическая операционная прибыль после налогообложения по РСБУ за первые три месяца текущего года составила 1,2 млрд рублей (неаудированные данные). На 1 апреля 2020-го общая сумма нормативного капитала первого, второго и третьего уровня составила 16,308 млрд, 8,915 млрд и 4,229 млрд соответственно. Это обеспечивало запас средств в размере около 3,128 млрд рублей свыше минимального уровня, необходимого банку для полного соблюдения нормативных требований ЦБ.

«У банка хороший уровень ликвидности. Текущий уровень депозитов физических лиц на дату настоящей консолидированной финансовой отчетности был незначительно ниже остатка на 31 декабря 2019 года (разница составляет менее 5%). Сумма высоколиквидных активов, удерживаемых банком, достаточна для обслуживания всех клиентов и осуществления расчетов в полном объеме даже при относительно неблагоприятных событиях, например при резком сокращении депозитов физических лиц — более чем на 20% от общей суммы на 31 декабря 2019 года — в результате требований вернуть депозиты прямо сейчас», — отмечают в «Восточном».

Там констатируют, что «разразившаяся в 2020 пандемия вируса COVID-19 оказывает и в течение некоторого времени будет оказывать значительное воздействие на население и компании, в частности на малый бизнес в России, что неизбежно негативно скажется и на банке». Отрицательные последствия «в настоящий момент невозможно прогнозировать с какой-либо степенью точности».

«В целом существует высокий риск того, что финансовое положение многих заемщиков и вкладчиков банка в конце 2020 года окажется хуже, чем в начале года, что может привести к снижению прибыли банка в 2020 году и к сокращению возможностей по развитию прибыльной деятельности… Вышеуказанные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка непрерывно продолжать свою деятельность», — говорится в примечаниях к отчетности.

«Руководство банка провело анализ чувствительности планов по поддержанию достаточности капитала, чтобы оценить потенциальное влияние различных сценариев развития ситуации. Исходя из разумного ожидаемого снижения объемов выдачи новых кредитов и ухудшения кредитного качества кредитного портфеля в 2020 году, у группы может быть существенное снижение прибыли. Однако, несмотря на предстоящие трудности, руководство считает, что все еще разумно ожидать, что банк продолжит улучшать показатели достаточности капитала в течение следующих 12 месяцев. Руководство также разработало план действий для поддержания нормативного капитала на приемлемом уровне, увеличения будущей прибыльности бизнеса и улучшения финансового положения, а также минимизации влияния пандемии COVID-19 на финансовые результаты банка», — указано в финансовом документе.

Там подчеркивается, что план не зависит от каких-либо дополнительных взносов акционеров в обозримом будущем. Он включает реализацию комплекса мер по переводу клиентов в дистанционные каналы обслуживания, в том числе по переводу кредитного и депозитного процессов в дистанционный режим. Главным приоритетом в инфраструктуре заявлен сервис доставки кредитных, депозитных, комиссионных продуктов. Предусмотрено замедление темпов развития капиталоемкой деятельности: сокращение объемов кредитования в месте продаж, уменьшение объемов и повышение качества кредитных заявок по кредитным картам , а в потребительском кредитовании — акцент на выдаче обеспеченных кредитов; также предполагается дальнейшее сокращение объемов гарантийного бизнеса и полное прекращение выдачи новых корпоративных кредитов.

Банк ориентируется на дальнейшую разработку страховых предложений и, например, запустил совместно со страховым партнером новый продукт для страхования погашения платежей по кредиту в случае потери должником работы в период кризиса.

В антикризисном плане также значатся повышение уровня интенсивности процедур взыскания и прочая работа с проблемной задолженностью корпоративных клиентов. Планируется оптимизировать операционные расходы, модернизировать сеть банка и повышать ее эффективность.

«В результате вышеуказанных и будущих мер реагирования руководства на возникающие проблемы руководство считает, что банк способен повысить уровень достаточности капитала и продолжать соблюдать все соответствующие нормативные акты без проведения серьезной реструктуризации бизнеса как по размеру, так и по характеру», — подчеркивается в материалах отчетности.



Напомним, что «Восточный» получил по итогам 2019 года 6,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО , а чистая прибыль без учета повышенного взноса Агентству по страхованию вкладов составила 9 млрд рублей, что на 1,7 млрд превышает показатель предыдущего года. За 2019 год капитал банка увеличился на 6 млрд рублей и составил 29,6 млрд. Рост капитала произошел за счет прибыли.