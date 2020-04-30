Трамп заявил, что оптимистично настроен на восстановление экономики после спада.
Президент США Дональд Трамп поручил Национальному экономическому совету Белого дома рассмотреть возможность введения налоговых льгот для американцев среднего класса на фоне ситуации вокруг распространения нового коронавируса в стране. Об этом сообщил журналистам во вторник глава совета Лоуренс Кадлоу.
«Президент поручил нам изучить возможность введения налоговых льгот для среднего класса, смягчение требований регулирующих органов от среднего класса, а также меры по развитию инфраструктуры, обязательства по страхованию малого бизнеса. Я думаю, что люди хотят уже выйти на работу», — подчеркнул Кадлоу.
Он отметил, что оптимистично настроен на восстановление американской экономики после «глубокого спада».
В конце марта президент США Дональд Трамп одобрил пакет помощи в размере более 2 трлн долларов, который предусматривает содействие многим отраслям.
В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы более 994,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 56,7 тыс. человек.
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