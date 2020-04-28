Заработная плата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились. Об этом в интервью телеканалу « Россия-24 » во вторник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день права тех, кто работает в удаленном режиме, защищаются государством. Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае если не изменились ваши трудовые обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был в обычное время работы», — сказал он.