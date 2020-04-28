Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной предложил расширить кредитные каникулы для предприятий на овердрафт, передает пресс-служба ЕР.

Неверов подчеркнул, что из-за падения оборотов компании потеряли доступ к овердрафту, а некоторые из них ввиду сложившейся ситуации не могут погасить уже имеющуюся задолженность с высокой процентной ставкой.

«Как вариант решения этой проблемы – это все же временно изменить требования к методике расчета лимитов и проработать возможность кредитных каникул и по овердрафту для предприятий, чтобы не усугублять уже имеющиеся кассовые разрывы», – сказал Неверов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), чей доход снизился на 30% и более из-за коронавируса.