30 апреля с 13.00 до 15.00 пройдет вебинар «Работа банка в условиях пандемии: безопасность, эффективность, дистанционное обслуживание клиентов», организованный совместно с АРБ.

В условиях пандемии, самоизоляции и перехода на удаленную работу перед банками остро встал вопрос дальнейшей эффективной работы.

Как обеспечить безопасность корпоративных ресурсов и защитить от кибератак ИТ-инфраструктуру? Как правильно выстроить базовые процессы в условиях удаленной работы? Как контролировать рабочую активность сотрудников при работе из дома? Как банкам привлечь новых клиентов – ИП и юрлица и открывать счета без личного присутствия? Как обеспечить им полный цикл обслуживания без посещения отделений?

Будет представлен «Нулевой клиент» - модуль дистанционной регистрации и открытия счета для юридических лиц. Его быстрый запуск в промышленную эксплуатацию – за 1-2 недели – поможет банкам привлекать новых клиентов из числа ИП и юрлиц, открывать им счета без личного присутствия и обеспечивать полный цикл обслуживания без посещения отделений.

Тема контроля удаленных сотрудников и эффективной работы в карантин актуальна для всех работодателей, в том числе банков. Исполнительный директор «Стахановец», Никита Рогозин расскажет о внедрении системы мониторинга и контроля персонала. Это оптимальное решение, позволяющее «научить» работать удаленно, побороть прокрастинацию, проконтролировать территориально распределенные команды и найти оптимальные модели поведения для «домашних» сотрудников.

Специальный бонус для всех участников вебинара - лицензия «Стахановец» на 100 пользователей сроком на 30 дней бесплатно и скидка 25%, которая

действует до конца июня, при покупке решения в дальнейшем. Просьба отправлять заявки на почтовый ящик security@bssys.com

Приглашаем Вас и руководителей служб ИБ и ИТ, экспертов и технических специалистов финансовых организаций.

Мероприятие будет проходить в формате видеоконференции ZOOM.

Подключиться к конференции можно по ссылке: http://old.arb.ru/zoom/

Необходимо отметить нужное мероприятие и заполнить форму.

До встречи на вебинаре!