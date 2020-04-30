Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка «Уралсиб» на уровне «В/В». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

«Подтверждение рейтингов отражает наши ожидания того, что банк сможет выдержать давление, связанное с замедлением экономической активности в России, поддерживая относительно стабильное качество активов. Мы прогнозируем давление на чистую прибыль банка «Уралсиб» в ближайшие два года, однако полагаем, что это не окажет существенного влияния на достаточность капитала банка, принимая во внимание его достаточные запасы капитала, сформированные в прошлые годы», — отмечается в релизе агентства.

Аналитики ожидают, что банк будет придерживаться умеренно консервативной стратегии кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Банк продемонстрировал значительный прогресс в расчистке портфеля корпоративных кредитов путем урегулирования проблемных кредитов, накопленных в прошлые периоды, что обусловило сокращение концентрации кредитного портфеля на 17% в прошлом году. S&P ожидает, что банк продолжит эти усилия в соответствии с планом финансового оздоровления. В агентстве также полагают, что «Уралсиб» будет придерживаться взвешенного подхода к кредитованию физических лиц, ориентируясь на выдачу ипотечных и потребительских кредитов участникам зарплатных проектов, которые он обслуживает; в 2019 году объем кредитов, выданных в этом сегменте, увеличился примерно на 12,9%.

Согласно прогнозам агентства, в связи с ухудшением экономической ситуации коэффициент капитала кредитной организации, скорректированного с учетом риска, постепенно снизится — с примерно 9,9% в конце 2019 года до 8—8,5% в ближайшие два года. Прогнозируются невысокий показатель прироста кредитного портфеля банка в 2020 году (с учетом карантинных мер, связанных с распространением COVID-19) и восстановление темпов роста до 10—15% в последующие два года.

«На наш взгляд, потери банка по кредитам будут составлять около 2,5% в ближайшие два года, то есть будут немного ниже средних значений, прогнозируемых нами для банковского сектора в целом. Мы учитываем, что в прошлом году банк улучшил коэффициент покрытия проблемных активов резервами и сократил объем таких активов. По нашим оценкам, доля проблемных кредитов банка уменьшилась до примерно 13,2% по состоянию на конец 2019 года в сравнении с примерно 14,6% годом ранее», — говорится в релизе.

В числе прочего аналитики ожидают, что итоговые показатели прибыли «Уралсиба» «будут близки к уровню безубыточности в 2020—2021 годах и улучшатся до 1—1,5 млрд рублей в 2022 году».



Также предполагается, что ресурсная база банка будет стабильной в ближайшие 12 месяцев благодаря его устоявшимся взаимоотношениям с клиентами как в розничном, так и в корпоративном сегменте. В S&P полагают, что банк будет поддерживать значительные запасы ликвидности.

