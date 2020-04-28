Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Альфа-Банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «BB+/B», а также подтвердило рейтинги неоперационной холдинговой компании АО «Альфа-Банк» — ABH Financial Ltd. (ABHF) на уровне «BB-/B». Прогноз изменения рейтингов обеих организаций — «стабильный».

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение относительно того, что профиль рисков консолидированной группы сохранит устойчивость в условиях неблагоприятной операционной среды в России: спада в экономике, распространяющейся пандемии COVID-19 и падения цен на нефть. Мы полагаем, что банк имеет достаточно продолжительную, проверенную временем историю выживания в условиях финансовых кризисов и, вероятно, останется прибыльным даже в текущих сложных операционных условиях», — поясняется в сообщении агентства.

В то же время аналитики считают, что показатели прибыльности Альфа-Банка окажутся под давлением в этом году — главным образом вследствие роста расходов на формирование резервов на потери по кредитам, которые, по их прогнозу, увеличатся до 2,5—3%. По мнению агентства, потребности в резервировании будут в основном связаны с кредитами нефтегазовому сектору, а также с розничным кредитным портфелем, который переживал бурный рост в 2018—2019 годах.

Аналитики также ожидают, что доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле вырастет с 4,24% по состоянию на конец 2019-го до 5—6% в 2020 году.

«Тем не менее мы считаем, что способность банка генерировать прибыль, а также его проактивный подход к работе с проблемными кредитами позволят ему остаться прибыльным и будут поддерживать финансовые показатели в ближайшие 12—18 месяцев», — резюмируют эксперты.

Рейтинги Альфа-Банка по-прежнему отражают базовый уровень рейтинга банка, ведущего деятельность преимущественно в России («bb-»), а также мнение аналитиков о его лидирующих конкурентных позициях среди частных российских банков с точки зрения объема активов, линейки продуктов и услуг и эффективности операционной деятельности.



Аналитики отмечают, что Альфа-Банк по-прежнему поддерживает адекватные показатели капитализации, при которых коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска, составляет более 8%. По оценкам агентства, в ближайшие 12—18 месяцев банк останется прибыльным.

«Мы позитивно оцениваем эффективную систему управления рисками и отсутствие директивного кредитования в портфеле банка, а также очень быстрое обращение взыскания на залоговое имущество. Мы полагаем, что эти факторы поддерживают качество активов даже в периоды спада. Мы оцениваем показатели фондирования Альфа-Банка как «средние» и показатели ликвидности — как «адекватные». Мы отмечаем более стабильный доступ банка к финансовым рынкам по сравнению с сопоставимыми российскими финансовыми организациями. По нашему мнению, Альфа-Банк по-прежнему имеет «высокую» значимость для российского банковского сектора, и мы полагаем, что существует «умеренно высокая» вероятность получения им экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости», — указывают аналитики.

«Стабильные» прогнозы по рейтингам Альфа-Банка и ABHF отражают точку зрения аналитиков относительно того, что в ближайшие 12—18 месяцев банк сможет противостоять давлению, связанному с ухудшением операционной среды, и будет поддерживать профиль рисков на текущем уровне.

В то же время наши рейтинги неоперационной холдинговой компании ABHF по-прежнему на две ступени ниже рейтингов банка, поскольку способность холдинговой компании обслуживать и погашать долг зависит от дивидендов, получаемых от основных операционных дочерних структур, на которые распространяется пруденциальное регулирование и на которые, как следствие, могут быть наложены регулятивные ограничения. Аналитики полагают, что долговая нагрузка на уровне холдинговой компании останется стабильной в ближайшие 12—18 месяцев.



Негативное рейтинговое действие в отношении Альфа-Банка в настоящее время представляется агентству маловероятным, поскольку оно может быть вызвано лишь одновременным ухудшением собственной кредитоспособности банка и понижением суверенных рейтингов РФ. «Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении ABHF, если, вопреки нашему базовому сценарию, мы придем к выводу о том, что группа не может успешно управлять рисками, связанными с текущими неблагоприятными операционными условиями, а ее отчисления в резервы на возможные потери по кредитам значительно превысят среднерыночные показатели», — добавляют аналитики.

Позитивное рейтинговое действие в отношении обеих организаций на данном этапе маловероятно, заключают они, поскольку для этого потребуется значительное повышение капитализации группы (при котором коэффициент риска будет устойчиво выше 10%) или улучшение условий операционной деятельности банков в России.