Правительство договаривается с крупнейшими государственными и частными кредитными организациями об их более активном участии в аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина, не исключено, что оно может стать и обязательным. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на источники.

Нестабильный спрос на ОФЗ вызвал у правительства опасения по поводу перспектив выполнения программы госзаимствований. По последним оценкам, сделанным еще до нефтяного коллапса в США, дефицит бюджета в 2020 году прогнозировался на уровне 5,6 трлн рублей. Чтобы обеспечить устойчивый спрос на госбумаги, правительство планирует привлечь государственные и частные банки к более активному участию в аукционах, рассказал изданию источник. По его словам, оно может стать и обязательным, в зависимости от того, как будет складываться ситуация и какую позицию займет ЦБ. Предполагается, что банки начнут покупать ОФЗ в обмен на ликвидность от регулятора: ЦБ за приобретенные госбумаги предоставит кредитным организациям деньги по механизму РЕПО. Информацию подтвердили еще два источника, близких к правительству.

По словам экспертов, главными покупателями ОФЗ на аукционах Минфина в апреле уже и так были российские кредитные организации. Когда выпуск приобретают нерезиденты, рубль заметно укрепляется в день аукциона из-за его покупки иностранными инвесторами. На последних торгах этого не происходило, следовательно, почти весь объем был размещен среди внутренних покупателей. Обязывать госбанки покупать бумаги Минфина нужно скорее для того, чтобы иностранные инвесторы были уверены в ликвидности рынка. Именно на нерезидентов и нужно ориентировать выпуск ОФЗ, считают эксперты.

Единственный способ выполнить программу заимствований — это привлечь к ОФЗ российские банки, которые и так выступают держателями госдолга, уверены аналитики. Но у кредитных организаций не так много ликвидных активов, которые можно использовать для покупки бумаг в условиях фактического оттока рублей из сектора, фактически это деньги на депозитах в ЦБ и в его купонных облигациях (КОБР) — в сумме около 2,3 трлн рублей. По мнению аналитиков, сделать это можно только через увеличение чистого долга перед ЦБ. Однако банкам нужны своего рода гарантии регулятора, хотя бы неформальные, что ставка по крайней мере не вырастет, а также будет возможность закладывать гособлигации по длинным РЕПО, пояснили эксперты.