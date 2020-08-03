Давление на рынке нефти сохранится ближайшие четыре — шесть недель, может произойти очередное падение нефтяных котировок до нулевых отметок, прежде чем цены на нефть перейдут к росту, считает глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

«Все улучшится, и улучшится значительно, если говорить о динамике цен. Но прежде чем мы доберемся до этого момента, мы столкнемся с беспрецедентным уровнем давления, которое будет оказано на рынок в течение следующих четырех — шести недель. И я еще раз подчеркну, что есть риск того, что мы снова увидим марку WTI по цене ноль долларов за баррель, и мы также можем увидеть близкую к нулю цену Brent», — сказал в ходе вебинара Saxo Bank Хансен, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вот как критична ситуация. И чтобы понять ее, нам всего-то нужно посмотреть на цифры», — добавил он. Хансен напомнил, что Международное энергетическое агентство прогнозирует в апреле падение спроса на нефть на 29 млн баррелей в сутки, а в мае показатель уменьшится лишь до 26 млн. При этом реальное сокращение добычи ОПЕК+, вероятно, будет около 6 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн. «Таким образом, на рынке будет большой разрыв», — отметил эксперт.

Такая ситуация накладывает на рынок нефти большой отпечаток, говорит Хансен. К примеру, запасы нефти в США продолжают рост, а места в крупнейшем в Соединенных Штатах нефтехранилище в Кушинге, Оклахома, по факту уже не осталось. «Потому что эти 16 миллионов баррелей, которые были доступны по итогам прошлой недели, уже зарезервированы. Это и является причиной того, почему произошел коллапс с нефтью WTI», — пояснил он.

«Если мы не увидим значительный рост спроса в ближайшее время, потенциально в мире могут закончиться свободные хранилища нефти в ближайшие четыре — шесть недель... Что происходит, когда заканчиваются хранилища?.. Вы просто не сможете добывать нефть... Поэтому есть риск, что в ближайшие несколько недель придется сократить или вынужденно прекратить добывать около 20 миллионов баррелей в сутки. А прежде чем это произойдет, вероятно, мы увидим дальнейшее падение стоимости нефти», — сказал Хансен.



По его словам, производители нефти, нефтяные компании это понимают, а потому многие из них ускоренно пытаются сейчас сократить добычу. Однако в текущих условиях все же есть риск столкнуться с нехваткой нефти в мире в ближайшие 9—12 месяцев, когда начнет восстанавливаться спрос после пандемии коронавируса.