Работодатели разместили около 1 млн вакансий по всей стране за прошедший месяц и подтвердили их актуальность. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.

«Работодатели продолжают поиск сотрудников. За прошедший месяц на портале «Работа в России» работодатели разместили, а также подтвердили актуальность примерно 1 миллиона вакансий по всей стране», — сказал руководитель Роструда Михаил Иванков, слова которого приводит пресс-служба.

Более 300 тыс. вакансий размещено на портале в сфере производства. Ищут инженеров, слесарей, токарей, фрезеровщиков, технологов, электромонтажников. Водители, машинисты, механики требуются работодателям в сфере транспорта — всего более 70 тыс. различных предложений. Также в специалистах нуждается сфера здравоохранения: более 100 тыс. рабочих мест по всей России. Медучреждения ищут медсестер, санитаров, врачей разных специализаций.

«Среди предложений есть вакансии для тех, кто предпочитает трудиться удаленно. Работодатели ищут менеджеров по продажам, финансовых агентов; сотрудники также требуются в интернет-магазины», — подчеркнули в Роструде.



Портал «Работа в России» является крупнейшей государственной базой вакансий. На портале собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны. Широкий функционал «Работы в России» позволяет, помимо подбора подходящей вакансии, получить информацию о наличии и удаленности поликлиник, больниц, детских садов, школ и других объектов инфраструктуры.

