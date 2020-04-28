Ретейлеры просят ЦБ разрешить им подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, а не через банки, пишут «Известия» . Взамен они готовы активно развивать сервис оплаты по QR-коду и делать скидки покупателям. Об этом сказано в письме Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) в адрес ЦБ.

Сейчас комиссия за проведение трансакций составляет от 0,4% до 0,7% в зависимости от категории товара. При подключении магазина к СБП напрямую в качестве агента ретейлер сможет платить не более 0,2% за трансакцию, что в два – три раза дешевле, чем проведение платежа через банк, который участвует в системе, и в десять раз выгоднее обычной оплаты картой в терминале, оценил председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров.

Обсуждение механизма подключения ретейлеров к СБП напрямую, без участия банков, уже несколько месяцев ведется с Национальной системой платежных карт (НСПК), рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он пояснил, что QR-код для оплаты генерирует сама система, которая сейчас передает его банку, а тот, в свою очередь, магазину. То есть можно убрать одно звено, чтобы система передавала код для оплаты сразу продавцу. Скорее всего, поддерживать стандарты смогут только крупные игроки, подчеркнул Соколов.

По словам экспертов, тарифы по операциям в СБП регламентируются ЦБ и НСПК: при прямом подключении торговые сети будут платить те же комиссии, поэтому потенциала для экономии этот механизм не несет. Ретейлу нужно будет инвестировать в реализацию как самой технологии подключения касс, так и в последующее операционное сопровождение трансакций. Настройка работы системы заняла определенное время, она регулируются законодательством, при этом у ретейлеров нет ни технологий, ни нормативно-правовой базы, поясняют эксперты. Предлагаемый механизм противоречит самой архитектуре СБП, считают они.

Механизм может быть запущен через полгода, когда закончится коллапс с пандемией. Но к тому времени может измениться ситуация непосредственно с банковской системой, поскольку постепенно все больше кредитных организаций, которые также подключены к СБП, попадают в зону риска потери ликвидности из-за скорого падения выплат по кредитам, опасаются эксперты.