Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, объявил глава государства Владимир Путин во время онлайн-совещания с губернаторами.

«Впереди у нас череда больших майских праздников, но между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая… Считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», — заявил российский президент.



Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в разных регионах складывается по-разному. «Вход в режим ограничения, сам набор профилактических мер также разные… Когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной, угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин также поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить рекомендации по критериям и параметрам последовательного выхода регионов из режима ограничений начиная с 12 мая.



Напомним, с первым обращением к гражданам президент России выступил 25 марта . Тогда он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Кроме того, были анонсированы различные меры поддержки бизнеса и населения, в том числе кредитные каникулы для физлиц и МСП и мораторий на банкротство компаний, пострадавших от коронавируса, беспроцентные кредиты предприятиям на выплаты зарплат сотрудникам, дополнительные социальные выплаты семьям с детьми до трех лет, изменение расчета выплат по больничному листу, повышение пособия по безработице до уровня МРОТ и другие. Позже президент России продлил нерабочие дни до конца апреля.

