Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новый пакет мер поддержки граждан и экономики в связи с распространением коронавируса.

«С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать», — сказал президент перед совещанием с главами регионов.

«Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан», — объявил Путин.

Президент также поручил правительству совместно с регионами и бизнесом начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.