Правительство РФ разрешило инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юани и китайские гособлигации, следует из постановления Кабмина, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

В марте с такой инициативой выступил Минфин.

«Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют — за счет китайского юаня», — говорится в пояснительной записке к документу.

К долговым обязательствам иностранных государств, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, относятся долговые обязательства в виде ценных бумаг правительств Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Финляндии, Франции и Швеции. Китай расширил этот список.